The Rolling Stones krijgen eigen postzegels ter ere van 60-jarig jubileum

Nieuw seizoen The Voice of Holland begint met 1,7 miljoen kijkers

De start van de twaalfde reeks van The Voice of Holland op RTL 4 heeft vrijdag 1,69 miljoen kijkers getrokken. Het is daarmee een van de minst bekeken seizoensopeningen van het succesvolle programma, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO).

8 januari