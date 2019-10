The Script geeft verrassingsoptreden in Amsterdam

Tv-kij­kers verbaasd over transforma­tie Debby Pfaff: ‘Wat is er met haar uiterlijk gebeurd?’

18:44 Aandachtige kijkers van de Vlaamse versie van het dansprogramma ‘Dancing With the Stars’ hebben haar al meerdere keren gespot: Debby Pfaff (44), oudste dochter van Carmen en Jean-Marie Pfaff. Debby gaat - samen met haar man Nicolas Liébart - elke week haar jongere zus Kelly aanmoedigen, die volgens veel kijkers dé topfavoriet is om de wedstrijd te winnen. Tijdens haar passage op het kleine scherm viel vooral het uiterlijk van Debby op: volgens de kijkers is ze haast onherkenbaar veranderd.