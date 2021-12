The Streamers geven kerstconcert in Efteling: ‘Simon heeft een goede reden om thuis te blijven’

Normaal is vanaf kerstavond de agenda van Nick Schilder (38) een paar dagen leeg. Volgend weekend is dat anders, als hij op tweede kerstdag naar de Efteling gaat. Niet voor een dagje uit, maar voor een nieuwe livestream met The Streamers. En dan ook nog zonder Simon. ,,Hij heeft wel een goede reden om thuis te blijven’’, zegt Schilder over het ontbreken van zijn vaste zangpartner. ,,Er komt bijna weer een kleine aan. Als de bevalling uitblijft, heeft hij misschien op tweede kerstdag tijd om deze keer zelf de stream te bekijken.’’