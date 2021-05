The Streamers nemen groots afscheid in De Kuip: ‘De cirkel is rond’

Natuurlijk gaat Miss Montreal het missen; in tijden van de coronacrisis was het muzikale feest een zeer welkome afleiding. Ze voegde zich tijdens de tweede editie bij de supergroep en twijfelde geen moment toen ze werd gevraagd. ,,Dat was echt kant en klare koek, als al je vrienden meedoen en je mag weer spelen met licht, podium en een band, dan zeg je natuurlijk geen nee.” De zangeres kwam in een warm bad terecht, al was het af en toe best spannend om weer in volle glorie op de bühne te staan. ,,Het is ook zo groot, met een bar, podium, camera’s. Je hebt echt het idee dat je aan iets heel groots mee doet. Maar als je er weer staat is het als vanouds.”