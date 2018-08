The Three Degrees-zangeres noemt OG3NE briljant

Soulformatie The Three Degrees bestond van 1966 tot 1986. Hun grootste successen werden Dirty ol' man in 1973, When Will I See You Again van een jaar later en The Runner uit 1979. De groep bestond door de jaren heen uit verschillende vrouwen. In 1966 volgde Ferguson zangeres Shirley Porter op. Na The Three Degrees ging ze solo, een jaar later kwam ze met het boek Soul Food: Classic Cuisine from the Deep South.