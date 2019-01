The Voice-afvaller Ginger tekent platencontract bij Mr. Probz

The Voice of Holland-deelnemer Ginger (25), die afgelopen vrijdag afviel tijdens de battles, heeft een platencontract getekend bij de wereldberoemde Nederlandse singer-songwriter Mr. Probz. Op Instagram jubelt de jonge rapper over de deal. ,,Ik heb zojuist een droom waargemaakt bij één van de Nederlands grootste artiesten.”