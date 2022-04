The Weeknd zinspeelt op naamsverandering

Als het aan de Canadese singer/songwriter ligt, gaat hij verder onder zijn eigen naam ABEL. De echte naam van The Weeknd luidt Abel Tesfaye. The Weeknd zou eigenlijk de titel worden van zijn eerste mixtape uit 2011, zo vertelde hij een paar jaar geleden in een Ask Me Anything-sessie op Reddit. ,,Ik haatte mijn naam op dat moment, dus ik probeerde The Weeknd als een artiestennaam”, legde hij uit. ,,Het klonk gaaf. Ik heb de ‘e’ eruit gehaald omdat er al een Canadese band was met de naam The Weekend.” De mixtape kreeg uiteindelijk de naam House Of Balloons.