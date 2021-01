Theatermakers De Verleiders in podcast scherp over verrot toeslagensysteem

In de derde aflevering is SP-Kamerlid Renske Leijten te gast, over de toeslagenaffaire die mede dankzij haar inspanningen zo in het nieuws is en die ook besproken wordt in Pandepaniek. Verleiders George van Houts en Tom de Ket kunnen zichzelf in andere uitingen nogal eens verliezen in complottheorieën, maar tonen zich in hun podcast geïnteresseerde en scherpe ondervragers. Voor een broodnodige adempauze laten ze een fragment zien/horen uit hun voorstelling, die wellicht pas over maanden weer te zien is op de podia.



In een klein uur zet Leijten uiterst helder uiteen hoe verrot het toeslagensysteem in elkaar zit en dus ook waarom het kabinet nu bungelt.