Thekla Reuten pakt hoofdrol in thriller Marionette

Reuten, die een relatie heeft met acteur Gijs Naber en momenteel zwanger is van hun tweede kindje, kan sinds haar hoofdrol in de Oscargenomineerde speelfilm De Tweeling bogen op een rijke internationale carrière. Zo speelde ze in The American met George Clooney, In Bruges met Colin Farrell en recentelijk in Red Sparrow met Jennifer Lawrence. Ook speelde zij een belangrijke rol in de Britse hit-serie Stan Lee's Lucky Man en in de BBC-miniserie Hidden.