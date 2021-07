Therapie maakte nieuwe album Billie Eilish beter dan haar vorige

,,Ik hou van therapie”, zegt ze tegen Zane. ..Het heeft een reinigende werking.” Billie is ervan overtuigd dat de wekelijkse therapiesessies haar geholpen hebben bij het creatieve proces rond haar plaat. ..Tijdens therapie praat ik over dingen waar ik in mijn dagelijkse leven niet eens aan denk. En dan denk ik in de loop van de week dat ik over dingen waar we over spraken zou kunnen schrijven. Dat maakt het interessant en nuttig.” Billie gaat zelfs zo ver dat ze iedereen aanraadt in therapie te gaan. Ook mensen die gelukkig zijn of een perfect leven leiden.

Happier Than Ever is de opvolger van When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Het nieuwe album verschijnt eind deze maand. Inmiddels zijn er al een aantal tracks gedropt. Vrijdag werd daar NDA aan toegevoegd.