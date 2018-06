Thijs Römer maakt Nederlandse Hangover

Acteur en scenarist Thijs Römer werkt met Jon Karthaus aan een 'Nederlandse versie van The Hangover'. Dat vertelde hij vanavond in het Radio 5-programma Volgspot . Het is de bedoeling dat de film nog dit jaar wordt gedraaid.

,,In The Hangover weten een paar jongens na een nacht in Las Vegas niet meer wat er is gebeurd", vertelt Römer. ,,In onze Nederlandse variatie gaan vier docenten met een havo-eindexamenklas naar Parijs en ontdekken ze de volgende dag dat de hele klas kwijt is. Ze hebben geen idee wat er is gebeurd. " Het tweetal werkt nu aan het scenario.

Het is al een lange ambitie van Romer om een keer een echte mannenkomedie te schrijven. ,,Ik heb bij The Hangover echt doorlopend in mijn broek gezeken van het lachen", bekent hij. ,,Het is echt heel erg lastig om een film echt grappig te maken. Op zo'n manier dat het publiek om de paar minuten heel hard moet lachen."

Het is niet duidelijk of de acteur en scenarist ook zelf in de film gaat meespelen. Römer staat binnenkort met zijn ex Katja Schuurman in het theater in een toneelbewerking van de film Blind Date van Theo van Gogh.

The Hangover won in 2010 een Golden Globe in de categorie 'beste komedie- of musicalfilm'.