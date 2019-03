Thomas Acda: Al mijn geld is opgegaan aan drugs en een scheiding

Thomas Acda (52) heeft geen goedgevulde bankrekeningen. De zanger/cabaretier zag zijn geld in mum van tijd verdampen na zijn scheiding. Ook ging het op aan drugs en is hij bestolen door zijn boekhouder, geeft hij toe in een interview met Vice .

Toen zijn carrière van de grond kwam en hij meer ging verdienen, ontdekte Acda naar eigen zeggen hoe leuk reizen was. ,,Al kon ik gek genoeg ook al naar Amerika toen ik nog niets verdiende, dus zo duur kan dat niet geweest zijn. Maar nu kon ik veel langer blijven en een auto huren." En Acda verbleef op duurdere locaties. ,,Op vakantie zat ik soms in een appartement van 600 euro per nacht. Op Broadway, dat wel. Ik ga toch niet naar Brooklyn?"

Zijn boekhouder maakte hem naar schatting 60.000 euro afhandig. ,,Ik was de rekeningen aan het ordenen, maar ik kon mijn bv-rekening niet vinden", vertelt de performer. ,,Dus ik bel de bank, en die vertelden me dat ik geen bv-rekening had en dat ik gelijk met m'n boekhouder moest gaan praten. Ik dacht dat ik aan het sparen was voor de dag dat de belasting zou komen, maar in werkelijkheid was iemand anders dat geld aan het uitgeven.”

Flatje

Het eerste grote geld verdiende Acda met de wereldhit Niet of nooit geweest uit 1997. Het nummer, dat hij samen met Paul de Munnik maakte, stond maandenlang op nummer 1. Van de opbrengsten kocht Acda, die uit zijn eerste huwelijk met Joanneke Meester zoon Finn-Paul heeft en daarna met zijn huidige vrouw Esmé een dochter kreeg, een huis. ,,Oké, een flatje was het. Maar dat leek me verstandig, ik had geen idee of ik ooit nog zo'n hit zou scoren." Tijdens ‘een slechte show’ in Breda besefte de artiest dat hij dit zijn leven lang kon blijven doen. ,,Ik liep chagrijnig naar Paul (de Munnik) toe en vroeg: Wat krijgen we hier eigenlijk voor, joh? Ongeveer vijfduizend gulden, zei hij. Leuk vak heb ik, en ik gedraag me maar, dacht ik toen. Maar, voor jouw lezers: ik heb geen geld meer! Alles is opgegaan aan drugs en scheidingen!’’

Zijn best betaalde klus was vroeger zijn deelname aan het satirische programma Dit was het nieuws. ,,Dat verdiende erg goed", verklapt hij. ,,Zo goed dat ik nooit heb hoeven vragen wat de anderen verdienden. Dat is de positie waar je in moet zitten."

Schnabbels doet Acda amper. ,,Paul en ik hebben twee keer geschnabbeld", legt hij uit. ,,Een keertje voor Capgemini en nu wil jij een bedrag horen. We kregen 10.000 voor één nummertje, maar ik weet niet meer of dat guldens of euro's waren. En nog een keer op een avond waar een of ander bedrijf intern allemaal prijzen uitdeelde. Dat was zo verschrikkelijk dat we daarna nooit meer zoiets hebben gedaan."