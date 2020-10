Thomas Acda: ‘Ik ben 53, dus die enorme sexyness die bij roem kan horen is er wel van af’

Interview Thomas Acda: ‘Wat ik het beste kan? Op de bank liggen en Chinees eten’

18 september Thomas Acda is de komende tijd niet van de buis te slaan. De acteur duikt op in zowel de misdaadserie Klem als All Stars & Zonen. En volgende maand komt zijn tweede roman uit. ,,Ik hou van die afwisseling. Als ik een tijdje aan het schrijven ben geweest, vind ik het lekker om op de set te staan.’’