Thomas Berge weer stapelverliefd op ex Cassidy Roeks

In september 2016 werd bekend dat Thomas' relatie met studiofotografe Myrthe Mylius, met wie hij zoontje Jack (4) kreeg, na vier jaar was gestrand. Thomas kreeg al snel een relatie met Cassidy, Myrthe is inmiddels samen met de Duitse polospeler Sebastian Schneberger.

Hoe lang Thomas en Cassidy, die in november te zien was in The Voice of Holland, weer samen zijn, is niet bekend.