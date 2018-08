Thomas Markle: ik loog tegen prins Harry en kapte telefoongesprek af

Thomas Markle (74) doet zijn relaas, naar eigen zeggen voor de allerlaatste keer, in Mail on Sunday. Hij brengt in het interview details over zijn gesprekken met zijn dochter Meghan en haar man prins Harry naar buiten.

,,Harry zei tegen mij dat ik nooit naar de pers moest stappen. Dat het zou eindigen in tranen. 'Ze eten je levend op.' Hij had gelijk", zegt Thomas. Hij besloot begin mei geld aan te nemen van een paparazzo om 'spontane' foto's in scene te zetten van zijn voorbereidingen op het koninklijk huwelijk. Toen Harry belde en hiernaar vroeg, loog Thomas, zo geeft hij nu toe. Hij zei dat het niet waar was, maar een paar dagen later kreeg hij opnieuw een telefoontje van de prins. Er waren beelden opgedoken die aantoonden dat Markle wel degelijk had samengewerkt met de paparazzo. Hij verdiende er naar verluidt tienduizenden euro's aan.