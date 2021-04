Thuis bij tv-diva Emma Wortelboer (24) in Amsterdam: ‘Ook in Manderveen was ik al een beetje vreemd’

Meerdere non-binaire kandidaten in de race voor plek in K3

8 april Onder de bijna 1500 kandidaten die nog kans maken op een plek in K3, bevinden zich meerdere non-binaire zangers. In totaal zijn er vier non-binaire kandidaten in de race, eentje uit België en drie uit Nederland. Zij mogen eind april laten zien wat zij aan zangkwaliteiten in huis hebben.