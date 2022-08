Ticketsale Coldplay laat Ziggo-app crashen, fans bang dat alle kaarten al uitverkocht zijn

,,De tickets zijn nog niet uitverkocht", laat een woordvoerder van Mojo weten in een reactie aan deze site. ,,In de voorverkoop worden maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar gesteld. Dus komende donderdag zal er nog een ruim aantal tickets beschikbaar zijn.”



De link waarmee abonnees van Ziggo en Vodafone eerder al kaarten konden bestellen, werd veelvuldig online gedeeld en zodoende openbaar. Of hierdoor ook veel mensen zonder abonnement bij de telecomprovider aan kaarten konden komen, is onduidelijk. De persafdeling was vanavond niet bereikbaar voor commentaar.



De voorverkoop exclusief voor de abonnees begon vanmiddag om 17.00 uur. Al snel regende het online klachten over foutmeldingen door de drukte. ‘De app werkt even niet lekker mee doordat iedereen heel graag kaarten wil voor Coldplay! Ik hoop dat we snel weer in de lucht zijn’, liet ZiggoWebcare op Twitter weten.



Op zaterdag 15 en zondag 16 juli 2023 staat Coldplay in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. De twee shows maken deel uit van hun Music Of The Spheres World Tour. Naast concerten in Nederland, zijn de artiesten ook in Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Italië en Zwitserland te bewonderen.



De reguliere kaartverkoop van beide optredens start op donderdag 25 augustus om 10.00 uur. Tickets zijn te koop vanaf 56 euro.