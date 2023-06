Tien jaar na aanklachten wegens aanranding en mishandeling treffen Kesha en producer schikking

Na bijna tien jaar is er een einde gekomen aan de juridische strijd tussen zangeres Kesha en haar voormalige producer Dr. Luke. De twee hebben een schikking met elkaar getroffen. Dat maakten ze bekend via sociale media.

De zangeres, bekend van hits als Tik tok en Your love is my drug, klaagde in 2014 haar voormalige muziekproducer Dr. Luke aan voor onder meer mishandeling en aanranding. Kesha zou naar eigen zeggen in 2005 seksueel zijn misbruikt en ‘jarenlang emotioneel mishandeld’. Dr. Luke was in staat tot ‘vreselijke mishandelingen’ om te proberen een ‘beïnvloedbare, getalenteerde, jonge vrouwelijke artiest te intimideren’. De zangeres zou herhaaldelijk zijn gedrogeerd en het misbruik zou haar eetstoornis veroorzaakt hebben.

Kesha wilde van haar platencontract met de man af, maar Dr. Luke ontkende alles en diende op zijn beurt weer een aanklacht in wegens smaad en contactbreuk. Volgens hem zou Kesha het hele verhaal verzonnen hebben om van het contract af te kunnen komen.

Vrede

Nu, 10 jaar na dato, hebben de twee met elkaar een schikking getroffen. Over die schikking brengen zowel Kesha als Dr. Luke verder niks naar buiten, maar ze delen beiden wel een statement op sociale media. Daarin laat de zangeres weten dat ‘alleen God weet wat er precies gebeurd is die nacht’. ‘Zoals ik altijd heb gezegd, kan ik niet alles terughalen van wat er is gebeurd. Ik kijk ernaar uit om dit hoofdstuk van mijn leven te sluiten en een nieuw hoofdstuk te beginnen. Ik wens niets dan vrede voor alle betrokken partijen’.

Dr. Luke waardeert het op zijn beurt dat Kesha ‘opnieuw erkent dat ze niet kan navertellen wat er die avond in 2005 is gebeurd’. Hij is er ‘absoluut zeker’ van dat er niets is gebeurd. ‘Ik heb haar nooit gedrogeerd of aangerand en zou dat ook nooit iemand aandoen. In het belang van mijn familie heb ik bijna tien jaar lang gevochten om mijn naam te zuiveren. Het is tijd voor mij om deze moeilijke zaak achter me te laten en verder te gaan met mijn leven. Ik wens Kesha het allerbeste.’

De schikking komt ook een maand na de release van Kesha’s nieuwste album - en de laatste onder het contract van het platenlabel van Dr. Luke, Kemosabe Records. Volgens de zangeres is het album Gag Order geïnspireerd op haar worstelingen van de afgelopen jaren.

De zaak had bijna tien jaar lang een negatieve impact op de carrière van zowel Kesha als Dr. Luke. Zo trad Kesha een lange tijd niet op omdat ze nog onder contract stond. Dr. Luke, die ook samenwerkte met zangeressen als Katy Perry en Nicki Minaj, zag dan weer zijn werk afnemen. Nog maar weinig artiesten wilden een samenwerking met hem aangaan.

