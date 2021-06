Tienerdroom van Robin komt uit en Bas gaat op vaderkamp

Podcast ‘Kijken naar Follow de SOA voelt een beetje pervers’

11 juni ‘Follow de SOA is rauw, kaolo echt en grappig,’ zegt serie-liefhebber Kevin Goes in de podcast Bingewatchers. ‘Maar je voelt je als 35-jarige wel een beetje een perverseling terwijl je kijkt naar net 18-jarigen die allerlei seksuele handelingen uitvoeren.’ Toch vindt hij dat Videoland een goede en mooie serie heeft neergezet met Follow de SOA, die gaat over een meisje dat bij haar ontmaagding een SOA oploopt en er achter probeert te komen hoe die SOA als een lopend vuurtje door haar school verspreid is.