Ties en Govert sliepen op ‘vlekken en schimmel’ na arrestatie Area 51

Govert Sweep en Ties Granzier, de Nederlandse YouTubers die onlangs in Amerika werden aangehouden vanwege het betreden van het zwaarbeveiligde Area 51 in Nevada, hebben in grote spanning en onzekerheid hun tijd in de gevangenis doorgebracht. ,,Je ziet het normaal gesproken in films en series dat lijpe gedoe, maar je wordt echt knettergek vanbinnen.”

De 20-jarige Ties Granzier uit het Limburgse Linne en de 21-jarige Govert Sweep uit het Brabantse Boxmeer werden twee weken geleden opgepakt op verboden terrein van de zwaarbeveiligde militaire basis. Ze waren daar om een filmpje te maken over Area 51. Om er te komen, hadden ze waarschuwingsborden genegeerd.

Hoewel beide vloggers beweren dat ze het absoluut niet voor de kijkcijfers deden maar meer uit een drang naar nieuwsgierigheid, komen de twee nu met een meervoudige serie waarin ze zeer uitgebreid over hun aanhouding en gevangenschap vertellen. In de afleveringen trekken ze het boetekleed aan en erkennen ze ‘ontzettend dom’ te zijn geweest dat ze de waarschuwingsborden genegeerd hebben.

Wapens en bommen

De 21-jarige Govert heeft de hele arrestatie als een spannende actiefilm ervaren, zo vertelt hij in de tweede aflevering van zijn YouTube-serie. Hij stelt dat hij niet in de gaten had dat hij op verboden terrein rondhing. Bij het naderen van de slagbomen hing hij dan ook ‘lekker nonchalant’ met zijn paspoort uit het raam. ,,Ik vroeg aan die militair of we naar binnen mochten en of we op de goede plek waren. Die militair dacht: wat gebeurt hier nou weer? Dat had hij nog nooit meegemaakt, dat iemand zo nonchalant binnenkomt zonder dat iemand daarnaartoe mag.”

De militair sommeerde Govert om zijn auto aan de kant te zetten en uit te stappen. ,,We hadden geen idee dat we op dat moment verkeerd bezig waren”, vertelt hij. ,,Onze reactie was dan ook niet: oh shit, we zijn er bij. Toen we uit de auto stapten werden we helemaal gefouilleerd. Het begon dus al wat serieuzer te worden. Toen vroegen ze ons of we wapens of bommen bij ons hadden. ‘Natuurlijk niet’, zeiden we. Onze intentie was niet om de hele boel daar op te blazen.”

‘We hebben ze’

De militairen vertrouwden de situatie totaal niet en keerden de gehuurde auto van Govert en Ties binnenstebuiten. ,,Alles werd gecheckt. Mijn laptop moest ik openmaken, mijn wachtwoord moest ik geven, het voelde allemaal heel gek. Er stonden bestanden op mijn laptop die te maken hadden met Area 51. Toen ze dat zagen reageerden ze alsof ze het moordwapen van een moord hadden gevonden. We hebben ze, ze zijn de lul, riepen ze.”

Het hele onderzoek, de doorzoeking en de ondervraging duurde volgens Govert zo’n vier uur. Daarna werden ze in de boeien geslagen. ,,Na veertig minuten kwamen we bij de gevangenis aan. We moesten vingerafdrukken afgeven en werden gefotografeerd. Die foto is helemaal viral gegaan. Daar stond ik niet zo charmant op. Ik leek wel een crimineel.”

‘Je wordt knettergek vanbinnen’

De YouTubers zaten drie dagen vast in de gevangenis en konden met geen mogelijkheid contact opnemen met het thuisfront. ,,Je eet jezelf op, je wordt knettergek vanbinnen”, blikt Govert terug. ,,Je hoort krijsen om je heen, je hoort mensen schreeuwen. De hele gevangenisgang ging tekeer. Dat ben je normaal van films en series gewend, dat lijpe gedoe. Maar dan loop je daar als 21-jarige jongen tussen schreeuwende moordenaars...”

Volgens de YouTubers was het allesbehalve comfortabel of hygiënisch in de gevangenis. Ze walgden van de slaapspullen die ze kregen. ,,Ik ga het gewoon zeggen: alles zat vol met spermavlekken en schimmels. Daar moet je dan op slapen voor een paar nachten. Gadver, dat was echt ranzig.”

Terugverdiend

Door de agenten werd hen verteld dat ze mogelijk snel weg mochten, maar uiteindelijk mochten ze pas na drie nachten en na het betalen van 500 dollar borg vertrekken. De rekening liep in de loop der dagen nog verder op. De twee moesten 1900 dollar betalen om hun weggesleepte auto terug te krijgen en uiteindelijk volgde nog een boete van 2000 dollar per persoon voor het betreden van verboden terrein.

De verwachting is dat de vloggers met hun filmpjes over Area 51 en de enorme media-aandacht dat bedrag al lang en breed hebben terugverdiend.

