Tiësto met The Business voor derde week op nummer 1

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van week 50. In de lijst zien we 2 binnenkomers, 9 zittenblijvers, 13 stijgers en 16 zakkers.

WHO’S LAUGHING NOW- Ava Max

Voor het eerst sinds 2010 komen er weer twee kerst-hits tegelijk de Top 40 binnen. Angels In The Sky van Miss Montreal is de hoogste binnenkomer op 38 en Christmas Without You van Ava Max is nieuw op 40. Ava Max zorgt met haar binnenkomst ook voor een bijzonderheidje want ze staat met drie hits in het onderste kwart van de lijst. Kings & Queens zakt een plekje naar nummer 35 en Who’s Laughing Now is de hoogst genoteerde van het drietal op nummer 31. Ava Max is de derde artiest ooit die een drietal hits onder nummer 30 wist te noteren; Elvis Presley en Katy Perry gingen haar voor.

LOVE NOT WAR – THE TAMPA BEAT- Jason Derulo x Nuka

Jason Derulo gaat zichzelf vervangen in de bovenste helft van de Top 40. Take You Dancing staat inmiddels 15 weken in de lijst en zakt zes plaatsen naar nummer 19. Twee plekjes lager staat de snelste stijger van deze week. Love Not War – The Tampa Beat was twee weken geleden de Alarmschijf op Qmusic en klimt nu van 37 naar nummer 21.

MONSTER- Shawn Mendes & Justin Bieber

Vorige week vrijdag verscheen Wonder, het vierde studioalbum van Shawn Mendes. De titeltrack van dat album heeft de beste tijd in de Top 40 wel gehad en zakt naar nummer 25. Monster, het duet met Justin Bieber, klimt deze week vijf plekken naar nummer 13 en de kans bestaat dat Justin Bieber binnenkort weer met drie gelijktijdige hits in de top 10 staat. Zowel Lonely als Holy staan daar deze week al en als Monster in dit tempo blijft klimmen, dan kan Justin Bieber komende week een serieus stempel op de top 10 drukken.

THE BUSINESS- Tiësto

De top 3 van de lijst is onveranderd. Dat betekent dat Door De Wind van Miss Montreal blijft staan op 3 en dat Lonely van Justin Bieber en Benny Blanco voor de derde week op nummer 2 te vinden is. Tiësto heeft ook deze week de grootste hit van ons land in handen – The Business staat voor de derde week op nummer 1.

Iedere werkdag om 18.00 uur hoor je de belangrijkste ontwikkelingen rond de lijst in de Top 40 Update en komende vrijdag is er vanaf 14.00 uur weer een nieuwe lijst op Qmusic.

