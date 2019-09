Tiësto na vier jaar terug in Johan Cruijff Arena bij AMF

Rust is terugge­keerd: Caroline maakt seizoen af op Chateau Meiland

15:43 Het was een heftige 24 uur voor de Meilandjes en huisvriendin Carolien. Gisteren werd duidelijk dat ze het landgoed in Frankrijk had verlaten en terug naar Nederland was gegaan. Een dag later blijkt dat ze alweer is afgereisd naar het chateau en het seizoen ‘gewoon’ afmaakt: ,,Ik ben ka-pot!”