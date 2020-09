‘Tiger King’ Joe Exotic: ‘Ik ben aangerand door het gevangenispersoneel’

,,Ik ben door gevangenispersoneel aangerand, geslagen en aan een stoel vastgebonden. Het was zo erg dat de huid van mijn armen kwam", aldus Joe Exotic in de brief. ,,Wees alsjeblieft mijn held. Mijn handen zijn beschadigd door de mishandelingen in de gevangenis dus het spijt me van mijn handschrift en spelling", schreef de Tiger King-ster verder.

Moord

De voormalige eigenaar van een dierentuin zit in Texas een gevangenisstraf van 22 jaar uit wegens dierenmishandeling en het plannen van een moord op zijn aartsrivale Carole Baskin. In het document ontkent Joe Exotic opnieuw dat hij van plan was om Baskin te vermoorden.



Hij had Trump een aantal maanden geleden al gevraagd om hem gratie te verlenen. Toen stelde hij in een brief dat hij aan een immuunsysteemstoornis lijdt en daardoor niet lang meer te leven heeft.