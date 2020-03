Tijd voor MAX gaat langer door en coronajournaal speciaal voor ouderen

Presentatrice Martine van Os merkt dat de behoefte aan het NPO 1-programma groot is. ,,Normaal hadden we gemiddeld in het voorjaar zo’n 500.000 kijkers, nu zien we terwijl om 17.00 uur ’s middags de zon schijnt dat we er soms 1,2 miljoen hebben.’’

De verlenging van Tijd voor MAX tot 1 juli is mede mogelijk omdat het nieuwe seizoen van We zijn er bijna! niet kan worden opgenomen. Van Os zou oorspronkelijk halverwege mei met een groep senioren naar Spanje reizen. ,,We bekijken wel of we het We zijn er bijna!-gevoel toch kunnen brengen door gebruik te maken van materiaal dat we al hebben. We denken dat het optimistische gevoel van het programma juist welkom zal zijn in deze tijd van corona. Even alles on hold in deze hectische wereld.’’

Coronajournaal

Directeur Jan Slagter van Omroep MAX kan nog niet zeggen of het daadwerkelijk komt tot een programma. ,,Daar is het te vroeg voor, we bekijken eerst wat we hebben. Het zou leuk zijn als het lukt.’’ Zijn omroep introduceert vanaf maandag wel een dagelijks coronajournaal voor ouderen. ,,Om kwart voor vijf op NPO 1, het nieuwe programma Nietalleen.nl gaat dan naar half vijf. In het journaal brengen we nieuws en reportages over corona, specifiek gericht op ouderen.’’