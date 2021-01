Tijl Beckand en Ferry Doedens laten zien hoe roem en aandacht een mens slopen

Beroemd Beatles-producer en veroor­deeld moordenaar Phil Spector (81) overleden

18 januari De legendarische en notoire Amerikaanse muziekproducer Phil Spector is op 81-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat meldt het doorgaans goed ingevoerde TMZ. Spector produceerde wereldhits als Imagine van John Lennon en Unchained melody van The Righteous Brothers. Hij zat een gevangenisstraf van negentien jaar uit vanwege de moord op actrice Lana Clarkson in 2003.