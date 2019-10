Tijl Beckand wil Bachs levensverhaal vertellen in een tocht

Een avond in Arnstadt, begin achttiende eeuw. De dan 20-jarige Johann Sebastian Bach wordt in de stad opgewacht door een groepje boze jongens. De componist heeft één van hen, genaamd Johann Heinrich Geyersbach, 'een 'lul van een fagottist' genoemd. De jongeren zinnen op wraak. Het draait uit op een handgemeen, waarbij Bach zijn degen trekt. De componist krijgt een proces-verbaal.



,,Het is voor Bach waarschijnlijk de doorslaggevende reden geweest om te vertrekken en aan zijn voettocht te beginnen'', stelt Tijl Beckand (45). ,,Van Arnstadt naar Lübeck in het noorden van Duitsland. Daar woonde zijn idool: Dieterich Buxtehude. Van hem kon Bach leren, maar hij moest ook opschieten. Buxtehude was al op leeftijd, 68 jaar. Hij trok er vier weken voor uit, het werden vier maanden.‘’



Tijl Beckand, vooral bekend als improvisatiekunstenaar van de Lama's en televisiepresentator, heeft zich de laatste jaren ook ontpopt als een warm pleitbezorger van de klassieke muziek. Met programma's als de Tiende van Tijl en Tijl B op volle toeren maakt hij het genre toegankelijk voor een breder en jonger publiek. ,,Het waren altijd verhalen vanuit een studio. Ik wilde meer verdieping. Het levensverhaal vertellen in een tocht. De struggle in beeld brengen, het ondergaan van zo'n lange reis. En onderweg de plekken laten zien, de steden waar hij langs kwam, het natuurschoon. Een echte roadtrip.‘’



Dus duikt Tijl Beckand in de route die Bach gelopen moet hebben. Verschaft hij zich originele wandelschoenen en -kleding, bepakt zich met een rugzak en trekt erop uit. Te beginnen in waar de jonge componist destijds woonde en werkte als organist in de Neue Kirche. En verdiept hij zich nog meer in het genie, zoals hij de componist noemt. ,,Bach is uniek in zijn soort. Hij staat boven alle partijen. Zijn muziek is toepasbaar op alle instrumenten. Dat is bij geen enkele andere componist het geval. Hun muziek is vaak een weergave van een periode, die van Bach is tijdloos. En een inspiratiebron voor vele muzikanten. Voorbeeld? Blackbird, een nummer van Paul McCartney. Bach blijft cool op de een of andere manier.''