Tilapiahunk Marc uit Boer Zoekt Vrouw wordt vader

Hollands én Zambiaans babynieuws. De 39-jarige tilapiakweker Marc Verkuyl (bekend van Boer Zoekt Vrouw ) en vriendin Merel (31), krijgen een kindje. Het is de eerste baby voor de in Zambia wonende visboer. Zijn vriendin Merel, die in Rotterdam woont, heeft al een zoontje uit een eerder huwelijk.

Volgens een woordvoerster van KRO-NCRV klopt het dat Marc vader wordt, maar omdat het over nieuws in de privésfeer gaat, wil hij er verder niets over kwijt.

Van zijn vriendin is bekend dat ze als PR-manager werkt bij een bedrijf dat geluidsdempers van rubber maakt en in Rotterdam woont. Marc woont al jaren in Zambia, dicht bij de viskwekerij. Hoe de twee hun woonsituaties op de komst van de nieuwe baby gaan aanpassen, is niet bekend.

Grapje

Marc en Merel zijn sinds 2017 een setje. De eerste kennismaking verliep via Facebook, toen Merel de toen net vrijgezelle boer een berichtje stuurde.

Eerder had Marc een relatie met de tevens in Zambia wonende dierenarts Annekim (31), die hij koos uit 829 brieven. Ze waren zo'n acht maanden bij elkaar. Annekim besloot de relatie te verbreken omdat zij en Marc niet meer op dezelfde golflengte zaten. ,,Ik merkte de laatste tijd dat ik me steeds meer en meer op mijn werk stortte en minder de behoefte had om bij Marc te zijn. Dat heeft me aan het denken gezet. Marc en ik hebben daarover gepraat en toen naar elkaar uitgesproken dat het beter zou zijn als we uit elkaar gingen", verklaarde ze.

Marc, die aangaf erg bedroefd te zijn over de breuk, vond al snel weer de liefde bij de toen 30-jarige Merel. Zij stuurde hem in een brutale bui een berichtje op Facebook. Tegen Lindanieuws vertelde ze: ,,Het begon eigenlijk als grapje, maar ik had natuurlijk wel serieuze intenties. Mijn collega vertelde over de breuk tussen Marc en AnneKim, dus zochten we hem op via Facebook. Opeens stuurde hij me een berichtje terug.”

Marc was verrast door de snelle klik met Merel, vertelde hij tegen presentatrice Yvon Jaspers. ,,Ik had niet verwacht dat ze bij mij past, omdat ze in Nederland woont. Maar inmiddels is ze drie weken hier geweest. Het gaat goed. Heel lief is ze, heel lief.''

Bekijk hieronder hoe Marc Boer Zoekt Vrouw-presentatrice Yvon Jaspers over zijn nieuwe liefje vertelde: