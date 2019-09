Tim Douwsma trotse vader geworden van een zoontje

‘Mogen wij aan jullie voorstellen, onze zoon Dez Douwsma’, schrijft Tim trots. De kleine spruit is afgelopen nacht geboren en het mannetje en de moeder maken het goed. ‘Super trots op mijn vrouw! Wat een krijger. Dit gevoel is onbeschrijfelijk.’



Het is het eerste kindje voor Tim, die sinds de zomer van vorig jaar samen is met zijn jeugdliefde Elske. De twee kennen elkaar sinds hun zestiende, maar afgelopen jaar sloeg de vonk echt over. Elske speelde met haar zwangere buik een rolletje in de videoclip van Tims nummer Jij gaat met me mee. Tim noemde de video die opgenomen is op Curaçao daarom zijn meest dierbare ooit.