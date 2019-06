Tim Douwsma verraadt geslacht van baby en Miljuschka heeft baaldag

video Hysteri­sche Adele verwerkt scheiding met ‘goedkoop’ Spice Girls-kaartje

11:58 Een concert van de Britse meidengroep de Spice Girls dreunt nog na in het hoofd van Adele. De hitzangeres zag haar ‘legendes’ afgelopen weekend optreden in het Londense Wembley Stadion en danste, lachte, huilde en gilde naar eigen zeggen alsof ze weer 10 jaar oud was. Het bleek een prima afleiding van de scheiding waar de 31-jarige Britse superster middenin zit.