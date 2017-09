Tim Haars werkt aan nieuwe serie

Ben jij een tv-kijker of kijk je liever digitaal? ,,Ik ben geïnteresseerd in series, films en documentaires en die vind ik vooral online en op Netflix. Als ik tv kijk, dan zap ik heel graag. Ik gebruik tv net zoals ik online aan het surfen ben. Als ik iets grappigs zie dan blijf ik even hangen. Mijn vriendin is vogelaar, dus kijk ik met haar wel eens ‘Baardmannetjes’. Dat is heel tof gemaakt en Hans Dorrestijn en Nico de Haan zijn erg grappig. ‘We zijn er bijna’ zie ik ook weleens. Ik hou eigenlijk wel van slow tv. Ik ga er dan wel niet speciaal voor zitten, maar als dat opstaat blijf ik plakken. Overigens kijk ik wel heel regelmatig CNN voor het nieuws.” Liever CNN dan het NOS Journaal? ,,Ja, CNN heeft journalisten werken in de landen waar het om gaat. Nederlands nieuws is meestal een samenvatting van wat andere nieuwskanalen hebben gemaakt. Wel irritant is dat alles bij CNN ‘breaking news’ is. Maar daar ben ik nu wel overheen. Amerikanen hebben gewoon van nieuws amusement gemaakt.”| Kijk je je eigen programma’s terug? ,,Jazeker. Series sowieso. Daar word je ook beter van. Je hebt van die mensen die het erg vinden naar zichzelf te kijken, maar daar heb ik geen last van.” Waar haal je je inspiratie vandaan? ,,Ik laat me leiden door dingen die ik nog nooit gedaan heb. Dat is echt mijn thema in alles wat ik doe. Bijvoorbeeld de serie Bureau Raampoort samen met Thomas Acda. Ik kom vanuit comedy en dan ben ik gefascineerd door een nieuw genre en probeer ik te forceren dat het gaat lukken.”

Uit je comfortzone?

,,Ja, ook bij de film ‘Ron Goossens: Low-Budget Stuntman’ waarvoor ik 15 kilo aankwam. Ik laat er meteen een sociale studie op los. Dan bekijk ik alle documentaires over alcoholmisbruik, zoals ‘Ne me quitte pas’.”



Je bedenkt zelf ook series en programma’s. Ben je nu met iets bezig?

,,Ja, ik ben een serie aan het schrijven en dat idee ligt nu bij een producent. Veel kan ik er nog niet over zeggen, maar ik heb me laten inspireren door de film ‘Hell or High Water’.”



Is er nog wel markt voor Nederlandse series op onze zenders?

,,Er is nu een Belgische serie waar ik in zit. Voorheen was er enkel de route om te proberen deze te ontwikkelen en uit te zenden met en via een publieke- of commerciële televisie omroep. Het is fijn om te zien dat er tegenwoordig meerdere mogelijkheden zijn zoals Netflix. Die heeft de serie waar ik in speel aangekocht dus ze waren hierin niet afhankelijk van de traditionele route. Dat creëert voor de makers weer meer mogelijkheden.”



Tim Haars is vanavond te zien in de films New Kids Turbo en New Kids Nitro, vanaf 20.30 uur op Veronica.