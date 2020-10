Tim Hofman gevraagd om Op1-presentatie van Veenhoven over te nemen

Podcast Dominic West vertolkt Prince Charles in The Crown: ‘Hij lijkt vooral qua vreemdgaan op de prins’

23 oktober Het vierde seizoen van hitserie The Crown van Netflix moet nog beginnen, maar nu is al duidelijk wie de huidige cast gaan vervangen voor seizoen vijf en zes. Imelda Staunton (bekend als Dorothea Omber in de Harry Potter-films) speelt Queen Elisabeth, Jonathan Pryce (Game of Thrones, Pirates of the Caribbean) speelt haar man Prince Phillip en Elizabeth Debicki (Tenet) kruipt in de rol van Lady Di, Princess Diana.