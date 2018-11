Tim Hofman: Kinderen mogen niet de dupe worden van politiek gekonkel

Hoofdrol voor kickbokser Rico Verhoeven in grote actiefilm

15:23 Kickbokser Rico Verhoeven (29) gaat de hoofdrol spelen in een grote actiefilm. De Nederlander zal volgend jaar te zien zijn in The Black Lotus, een Engelstalige film die hij ook coproduceert. Verhoeven is op dit moment in Los Angeles voor gesprekken met mogelijke regisseurs en schrijvers voor het project.