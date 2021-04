Timo (25) kan zomaar de nieuwe ster van K3 worden: ‘Een man in de groep zou perfect zijn’

video Lilia (13) imponeert The Voice Kids-coa­ches met gouden keeltje

17 april Het was vanavond de 13-jarige Lilia die de coaches van The Voice Kids versteld deed staan met haar stem. Ze deed twee jaar geleden ook al mee aan de talentenjacht, maar had toen naar eigen zeggen nog niet genoeg laten zien. En dus trok ze vanavond alles uit de kast met het lied I’ll never love again uit de succesvolle film A Star is Born. ,,Gadverdamme, wat goed”, reageerde Miss Montreal.