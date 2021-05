Timothée Chalamet speelt Willy Wonka in nieuwe film

Timothée Chalamet heeft de hoofdrol te pakken in de nieuwe Warner Bros. -film over Willy Wonka. De acteur, bekend van onder andere films als Call me by your name en Interstellar , kruipt in de huid van de fictieve chocoladefabriekeigenaar voor de nieuwe film, die in maart 2023 uitkomt.

Het is de eerste keer dat Chalamet niet alleen zijn acteervaardigheden laat zien, maar ook danst en zingt in een film. In de film zitten diverse scènes waarin het hoofdpersonage namelijk liedjes zingt. Chalamet was naar verluidt een van de favorieten voor de rol.

Paddington-regisseur Paul King heeft de regie in handen van de film, die over het leven van de excentrieke Willy Wonka voor het openen van de chocoladefabriek gaat. David Heyman, verantwoordelijk voor de Harry Potter-spinoffs Fantastic Beasts and Where to Find Them zal als producent van de film aan de slag gaan. Ook Michael Siegel, manager van de Roald Dahl Estate, werkt mee aan de prequel.

Het is de derde keer dat Warner Bros. een film maakt over de fictieve chocoladefabriekeigenaar. Wijlen acteur Gene Wilder (1933-2016) maakte van Willy Wonka een geliefd figuur, toen hij in de huid kroop van de chocoladeliefhebber voor de film Willy Wonka & The Chocolate Factory uit 1971. Die film was gebaseerd op Roald Dahl’s kinderboek Charlie and the Chocolate Factory uit 1964. Warner Bros. bracht in 2005 een reboot van de film uit met Johnny Depp als Wonka.

