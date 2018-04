'Timtation' laat bizarre tattoo zetten als aandenken aan Temptation Island

Will Ferrell betrokken bij heftig auto-ongeluk

17:56 Will Ferrell is gisteravond gewond geraakt bij een auto-ongeluk in Californië. De 50-jarige acteur was bijrijder in een SUV, die met een harde klap werd geraakt door een andere auto. Volgens een woordvoerder maakt Ferrell het naar omstandigheden goed. Dat meldt TMZ.