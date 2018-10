Timur Perlin krijgt nieuwe weekendshow

Perlin maakt vanaf januari het programma Timur en het weekend, waarmee hij elke zaterdag en zondag te horen is van 06.00 tot 09.00 uur. Eerder werd bekend dat dit tijdslot in het nieuwe uitzendschema van NPO Radio 2 naar Frank van 't Hof gaat.



Timur vormde tussen 2009 en 2016 op 3FM een vast radioduo met Rámon Verkoeijen. Hij bedacht populaire radio-items als Mama Appelsap en Flirt Je Stijf en nam in 2011 plaats in het Glazen Huis in Leiden.



In september 2016 nam hij plotseling afscheid van het radiomaken om andere dingen te gaan doen, maar kwam daar in januari van dit jaar op terug.