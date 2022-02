'Tinder Swindler' ontkent oplichting: Ik ben geen monster

,,Ik was gewoon een vrijgezel die wat meisjes wilde ontmoeten via Tinder”, stelt Leviev in een vrijgegeven preview van het gesprek. De geboren Israëliër, ook bekend onder de namen Shimon Hayut of David Sharon, zegt dat hij een ‘heer’ is en absoluut ‘geen monster’. Ook vindt Leliev dat mensen niet te vroeg moeten oordelen. ,,Mensen kennen mij niet, dus daar kunnen ze geen oordeel over hebben.”

In The Tinder Swindler verklaren drie slachtoffers, onder wie een Nederlandse, dat Leviev via datingapp Tinder verschillende vrouwen voor miljoenen euro’s zou hebben opgelicht. Hij liet ze geloven dat hij schatrijk was en een zoon van een diamantmagnaat. In de documentaire is te zien dat hij verschillende vrouwen inpalmde en daarna verklaarde dat hij in gevaar verkeerde en geld nodig had. De slachtoffers gaven hem contant geld of hun creditcards en geloofden dat hij hen later terug zou betalen.