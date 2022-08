Tineke de Nooij (81) terug bij Veronica: ‘Ik ben blij dat ik iets kan doen wat ik kan’

B&B Vol Liefde Bom ontploft in B&B van Astrid: 'Dit is mijn grens en daar ga jij niet overheen’

De bom is gebarsten in de Oostenrijkse bed en breakfast van Astrid. Het was Harmjan die in de ogen van Astrid voor de tweede keer een misstap had begaan. Hij zou haar afschilderen als een bitch en bovendien niet luisteren naar wat zij hem had opgedragen. Iets waar de b&b-eigenaresse absoluut niet van gediend is. ,,Ik voel me iedere keer neergezet als een bitch en als een kenau, en daar heb ik gewoon geen zin in.”

12 augustus