Tineke de Nooij bejubeld in afscheid op NPO Radio 5: ‘Je bent een voorbeeld’

Tineke de Nooij wordt geprezen om haar inzet gedurende ruim zestig jaren radiowerk in een speciale uitzending van de TinekeShow op NPO Radio 5. De Nooij neemt in de uitzending afscheid van haar publiek, want de radio-dj legt na ruim zestig jaar haar werkzaamheden neer. Tijdens de show worden herinneringen opgehaald, schuift de directeur Audio van de NPO aan om haar namens de publieke omroep te bedanken en wordt speciaal voor de radiopresentatrice de Tineke Top-40 gedraaid.

De uitzending wordt live uitgezonden vanuit Beeld & Geluid in Hilversum. In de Tineke Top-40, als verrassing voor De Nooij bedacht, komen allerlei hits voorbij die te maken hebben met het leven en de radioloopbaan van De Nooij. Zo komt het nummer Vaya Con Dias van Les Paul & Mary Ford voorbij, dat in 1953 uitkwam. Dit is het jaar waarin haar radiocarrière begon. De nummers worden live in de studio gespeeld door The LSB Experience.

Daarnaast komen gedurende de nummers soms foto’s voorbij die zijn gemaakt tijdens de loopbaan van Tineke en komen verscheidene mensen met een reactie, zoals oud-collega Will Luikinga. Maar ook haar dochters komen aan het woord. ,,Wij vinden het heel raar dat je gaat stoppen, we zijn niks anders dan een werkende moeder gewend. We zijn benieuwd wat je gaat doen.” Ook wensen ze haar heel veel plezier met de laatste uitzending.

Radiohistorie

,,Iedereen is een beetje zenuwachtig. Ik ook”, begint Jurre Bosman, de directeur Audio bij de NPO, die aanschuift in de studio. ,,Dit is radiohistorie. Het is een grote eer om jou toe te spreken. Als je zo lang de taal van de luisteraars spreekt en zo’n vaste waarde bent gebleven, dan maken wij daar een grote buiging voor.”

Ook heeft ze veel bijgedragen aan ‘het publieke bestel en de radio’, benoemt Bosman, zo ook NPO Radio 5. ,,Jij had sterke ideeën. Je wist me met goede argumenten te overtuigen.” Dat laten ook de cijfers van afgelopen jaar zien, zegt hij, ,,want we hadden vorig jaar een record.” Maar nog belangrijker, vindt hij, ,,je bent een voorbeeld voor heel veel anderen in het vak. We gaan je missen. Het ga je goed.”

‘Tinus’ was de eerste vrouwelijke radio-dj van Nederland. In september 2020 vierde ze haar 60-jarig radiojubileum. De Nooij koos ervoor om met haar geliefde radiowerk te stoppen, omdat ze ‘nog zo graag meer wil reizen.’ Maar voorgoed weggaan bij de radio is De Nooij niet van plan. ,,Het is het leukste vak ter wereld.”

