Tino Martin heeft spijt van beledigen ‘volle’ vrouw in Oostenrijkse ski-bar

Levensliedzanger Tino Martin (35) heeft zijn nederige excuses aangeboden aan een Nederlands echtpaar waarmee hij het recent aan de stok kreeg in het Oostenrijkse ski-oord Westendorf. De man van het stel sloeg Martin in de uitpuilende après-skibar Karat een bloedneus, omdat de zanger zijn vrouw had beledigd. ,,Het was leuk bedoeld toen ik haar vroeg haar buik in te houden.”

Volgens Tino Martin, zo vertelde hij vandaag in RTL Boulevard, was het de bewuste avond erg druk in de kroeg en begon hij zich een beetje te ergeren aan het grote aantal Nederlanders dat met hem op de foto wilde. Toen een hem onbekende vrouw ook een kiekje wilde, maakte de zanger onbedoeld een opmerking met verstrekkende gevolgen. ,,Ik zei tegen haar ‘prima die foto, maar dan moet je wel je buik inhouden’. En daarna ging het dus plotseling mis. In mijn ogen had ik alleen maar een flauw en goedbedoeld grapje gemaakt, maar dat werd absoluut niet begrepen en gewaardeerd.”

Nadat de vrouw was weggegaan en haar man over de in haar ogen belediging had verteld, liep de boze echtgenoot door het feestgedruis heen op Tino Martin af, die nietsvermoedend aan de bar stond. Hij kreeg vervolgens zo'n harde klap op zijn reukorgaan dat het bloed eruit liep. Het incident werd al snel bekend via sociale media en de zanger baalt er flink van dat de situatie zo uit de hand is gelopen. ,,Ik ben echt niet blij met die hele situatie.” Hij heeft veel spijt van zijn kwetsende opmerking. Via via heeft hij contact gezocht met de betrokken Nederlanders om ‘erover te praten’. Of die zijn excuses inmiddels geaccepteerd hebben, is niet bekend.

De zanger, die 8 juni een concert geeft in het Olympisch Stadion in Amsterdam, liet deze week op Instagram nog weten het incident niet echt belangrijk te vinden. Zijn aandacht gaat momenteel vooral uit naar zijn nieuwe villa in Vinkeveen die van top tot teen is gestript waardoor het hele project zes weken vertraging opliep. Andere factoren die al zijn energie opslokken zijn de lancering van zijn nieuwe single Alles met een in Parijs opgenomen videoclip en de vurige kinderwens van zijn vriendin Kimberly.