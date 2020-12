Tino Martin ‘verklootte’ zelf zijn relatie: ‘Ik was alleen maar met mezelf bezig’

Volkszanger Tino Martin (36) vindt het volledig zijn eigen schuld dat hij vorig jaar enkele maanden uit elkaar was met vriendin Kimberley Kruiter. Hij was alleen maar met zichzelf bezig en zijn dagen bestonden uitsluitend uit werken, feesten en slapen. ,,Ik was de boel aan het verkloten.’’

,,Ik was zoveel aan het werk en ik ging helemaal mijn eigen gang’’, zegt hij in de nieuwe aflevering van Bij Andy in de auto. ,,En in mijn vrije tijd koos ik ervoor om niet naar huis te komen en ergens in een kroeg of bar te gaan zitten. Op een gegeven moment is de maat gewoon vol.’’

Toen zijn carrière een vlucht nam, werkte de zanger niet genoeg aan zijn relatie. ,,Ik deed werken, feesten, slapen. Er is geen een vrouw die dat leuk vindt’’, zegt Tino. Toen de twee uit elkaar gingen, waren ze niet helemaal eerlijk over de reden. ,,Je zegt dan tegen de buitenwereld dat het niet meer ging en we de agenda’s niet op elkaar konden afstemmen. Maar uiteindelijk was ik degene die de boel aan het verkloten was.’’

Waar kwam die feestdrang vandaan? ,,Ik genoot zo van dat succes, dat ik elke avond als ik thuiskwam de dag wilde vieren die ik had gehad’’, aldus Tino. ,,Al die optredens, die leuke dingen die ik meemaakte. Daar heb je zo lang naartoe gewerkt, ik wilde dat vieren tot de zon opkwam.’’

Quote Ik was echt naar de klote. Ik wist één ding: dit moet goed komen. En als dit goed komt, moet ik zorgen dat het nooit meer gebeurt Tino Martin

Tijdens zijn vrijgezelle maanden zat hij alleen in het huis dat zij zo mooi voor hen samen had ingericht. ,,Ik kon er niet van genieten. Ik was niet trots, ik was niet blij. Toen was ik echt naar de klote’’, zegt Tino. ,,Ik wist één ding: dit moet goed komen. En als dit goed komt, moet ik zorgen dat het nooit meer gebeurt en dat ik haar nooit meer laat gaan.’’

Begin dit jaar werd duidelijk dat de twee het weer samen probeerden. Dat gaat goed - meestal. ,,Een paar dagen terug lag ik gewoon nog op de logeerkamer twee daagjes’’, lacht hij. De zanger was weer uit de band gesprongen. ,,Ik deed mijn naam even eer aan.’’

In zee met Gerard

Tino had tijdens de relatiepauze overigens echt géén affaire met collega Gerard Joling, zoals vaak werd beweerd. Hij ontkende dat al eerder, maar vond het ook wel leuk om de geruchten aan te wakkeren.



,,Ik heb met Gerard nooit een stap terug gedaan’’, zegt hij. ,,We waren op Curaçao, dan gaan we juist met zijn tweeën de zee in en foto’s maken. Borrelen, drinken, lagen we met zijn tweeën half onder de tafel, proosten. En een week later staat dat dan weer in zo’n blaadje.’’ Hij had daar vrede mee, omdat hij de roddelbladen ook graag belt als hij concertkaartjes te verkopen heeft.



,,Ik heb er eigenlijk wel redelijk van genoten’’, bekent hij. ,,En gelukkig mijn meisje ook. We konden er samen wel om lachen.’’

