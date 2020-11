Tirzah (30) kreeg dwarslaesie, maar met dank aan Jamai gaat ze dansen in haar rolstoel

video,,Ik was sprakeloos en begon heel hard te huilen. M'n leven is voorbij, was het eerste wat ik dacht.” In een openhartig gesprek vertelt Tirzah López (30) aan presentator Jamai over de gedachten die ze kreeg toen ze hoorde dat ze een dwarslaesie had opgelopen.

De Arnhemse is vanavond te zien in het RTL 4-programma Over Winnaars. Daarin gaat ze doen wat ze tot voor kort niet voor mogelijk had gehouden: ondanks haar beperking gaat ze dansen.

Drama op wintersport

Een afschuwelijk drama voltrok zich vier jaar geleden in haar leven. De jonge Arnhemse stond aan het begin van een modellencarrière. Op wintersport in Spanje sloeg het noodlot toe: de sneeuw onder haar voeten veranderde in een vlakte met ijs. Ze verloor de controle en kwam ongelukkig ten val. Per traumaheli moest ze naar het ziekenhuis. De diagnose: een complete dwarslaesie.

,,M'n moeder zat naast me in het ziekenhuis. Ik begon heel hard te huilen, kon het niet meer houden. Het niet kunnen lopen, nooit meer iets voelen: dat is heel heftig”, zegt ze in de aflevering tegen Jamai.

Totale shock

Haar rug was door het ongeluk op drie plekken gebroken. Achttien pinnen moesten er in worden gezet. Sinds het ongeluk zit ze in een rolstoel. ,,Het was een totale shock. Daarvoor dacht ik dat ik gewoon tijd nodig had om te revalideren en ik daarna vanzelf weer zou kunnen lopen. Toen ik hoorde dat dat niet meer ging gebeuren, dacht ik even dat mijn leven voorbij was”, vertelde ze eerder aan deze krant.

In de aflevering is te zien dat ze samen met haar danspartner Guido een dansoptreden neerzet in Theater aan het Vrijthof in Maastricht. Eerder liet ze al weten hoe ze hiervan genoot. ,,Toen we klaar waren, vond ik het jammer dat het voorbij was. Het was zo tof om te doen. Het was echt mijn moment om even te ‘shinen’.”

De aflevering is vanavond om 21.20 uur te zien op RTL4.