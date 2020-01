Titanenstrijd Slimste Mens houdt kijker op het puntje van de stoel: ‘Beste finale ooit’

Hij heeft er zelfs een nacht van wakker gelegen. Keer op keer speelde Roel Maalderink, verliezend finalist uit de aflevering van 9 januari, het finalespel tussen hem en Khalid opnieuw. ,,Ik weet het, het is een spel, maar ik werd er bloedfanatiek van. Ik heb na die verloren eindstrijd de hele nacht zoiets gehad van: had ik maar... Je bent zo dichtbij.’’

De maker van het maatschappelijke programma Voxpop op AD.nl was dan ook een paar keer zeer dichtbij de winst. Als hij maar nét dat ene antwoord had gegeven. Of had gepast voor hij het antwoord gaf, om zijn opgebouwde tijd veilig te stellen. ,,Bij de vragen over George Bush, tijdens het onderdeel Collectief Geheugen, had ik alleen maar ‘Saddam Hoessein’ hoeven zeggen. Of als ik vlak ervoor ‘pas’ had gezegd dan zou Marieke er bij een goed antwoord weliswaar 50 seconden bij hebben gekregen, maar ik zou dan toch hebben gewonnen. Ook had ik op mijn laatste finalevraag ‘centrale bank’ in plaats van ‘nationale bank’ moeten zeggen.’’

Roel Maalderink en Khalid Kasem.

Knap gespeeld

Volgens de kijkers was dit zonder twijfel de meeslependste finale binnen een aflevering ooit. Dat vond Maalderink zelf ook. De programmamaker heeft genoten en is vol lof over zijn tegenstanders. ,,Khalid en Marieke zijn super goed. We waren met z’n drieën goed. Het laatste stukje van dat ‘collectief geheugen’ was met name bloedstollend.’’

Dat zag ook de winnaar van het het winterseizoen vorig jaar, econoom Peter Hein van Mulligen. Hij plaatste een tweet waarin hij aangaf blij te zijn dat Khalid toen niet zijn tegenstander was. ,,Khalid wist ook echt heel veel’’, aldus Maalderink. ,,Vragen over de IRA, de Falklandoorlog...’’

In het finaleduel wist Khalid Kasem op zo’n twee seconden voor het einde het goede antwoord op te lepelen: ‘Nationaal Olympisch Comité’. Het betekende einde oefening voor Roel. ,,Het was echt retespannend. Knap gespeeld. Maar liever was ik als winnaar uit de bus gekomen natuurlijk.’’

‘Wat een ontknoping!’

Op Twitter leefden kijkers op het puntje van hun stoel mee. ,,Wat een ontknoping!’’, aldus de een. ,,Wat een vuurwerk!’’, zegt een ander. En: ,,Spannend tot het eind!’’

