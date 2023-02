Titanic-regisseur James Cameron heeft eindelijk antwoord op dé vraag: had Jack kunnen overleven?

Had ze niet een kleín beetje kunnen opschuiven, die Rose (gespeeld door Kate Winslet) op haar houten deur waarmee ze naast de zinkende Titanic dobberde? Dan had Jack (Leonardo DiCaprio) het misschien ook overleefd. Regisseur James Cameron was dé vraag die hij steeds maar weer kreeg zo zat dat hij het wetenschappelijk liet onderzoeken. En daar zijn nu beelden van.

Titanic verscheen voor het eerst in de bioscoop in 1997, en het 25-jarig jubileum wilde regisseur James Cameron niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Met de documentaire Titanic: 25 jaar later met James Cameron, wil de regisseur eindelijk een antwoord bieden op dé vraag die de fans al 25 jaar lang bezig houdt: paste Jack in die iconische scène op het wrakhout naast zijn liefje Rose of niet?

Om een correct antwoord te bieden, ging Cameron voor een wetenschappelijke benadering van het debat, zo kondigde hij eerder al aan. Zo werden twee stuntmensen ingehuurd om verschillende scenario’s na te spelen. In de eerste plaats bekeken ze of het mogelijk was om überhaupt met twee op de deur te blijven drijven. Maar daarnaast werd ook getest of de acteurs het - met de geleverde inspanningen in vorige scènes, en in het ijskoude water - hadden kunnen overleven.

In het programma Good morning America werden donderdag de eerste beelden van de test - onderdeel van de National Geographic-special Titanic, 25 years later - gedeeld en daarin is ook te horen hoe Cameron voor eens en altijd een antwoord formuleert: ,,Jack had het kunnen overleven. Maar er zijn veel variabelen. Ik denk dat Jack vooral niets wou doen om Rose in gevaar te brengen. En dat past voor de volle honderd procent bij zijn karakter.”

In december stelde de regisseur al dat Jack wel dood moest gaan. ,,Het is net als Romeo en Julia. Het is een film over liefde, opoffering en sterfelijkheid. De liefde wordt afgemeten aan de opoffering.’’

Eerder deed het programma Mythbusters al eens onderzoek naar de, volgens veel kijkers, onnodige dood van Jack. De conclusie van dat programma was dat Jack prima naast Rose op het wrakstuk had gepast.

