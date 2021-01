Tjitske Reidinga had blaaskanker: ‘Ik wilde er geen aandacht voor’

De actrice besloot dat het tijd is er nu over te vertellen, omdat ze de rol speelt van Karlijn in de nieuwe serie De K van Karlijn. De vrouw ontdekt dat ze aan borstkanker lijdt. Ook Reidinga werd zes jaar geleden met volksziekte nummer 1 geconfronteerd. Ze hoorde dat ze blaaskanker had toen ze in DeLaMar-zomerproducties als Palm springs en In de ban van Broadway speelde.