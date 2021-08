Toch geen comeback voor Destiny's Child

VIDEO Omroep MAX haalt ruim 2 miljoen euro op voor Limburg

19 augustus De live-uitzendingen van Omroep MAX om geld op te halen voor gedupeerden van de overstromingen in Limburg hebben 2.034.553 euro opgebracht. Omroep MAX-directeur Jan Slagter maakte de voorlopige eindstand van de inzamelingsactie woensdagavond bekend in talkshow Op1, live vanaf het Theodoor Dorrenplein in Valkenburg.