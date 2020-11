Toen Neil wél de vader van Sijmen bleek maar níet van Kayleigh, had moeder Katie iets uit te leggen

Groot verdriet bij Steven Brunswijk nadat hij wordt verlinkt: ‘Het was de uitvaart van mijn moeder’

7:38 Het verwijt krijgen dat je een groot feest in je achtertuin organiseert, terwijl je in werkelijkheid afscheid neemt van je overleden moeder. Het overkwam cabaretier Steven Brunswijk afgelopen weekend, nota bene op de dag van de ceremonie. Een onbekend persoon tipte de media dat de cabaretier de coronaregels aan zijn laars zou lappen, zonder het bij hem te verifiëren. ,,Is dit de kant die we op willen? Ik heb hier geen woorden voor. Dit is verschrikkelijk.”