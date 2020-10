Tokio Hotel maakt nieuwe versie van monsterhit ‘Durch den Monsun’

Eigenlijk was het plan om een akoestische versie of remix van ‘Durch den Monsun’ te maken, vertelt de groep aan het Duitse N-TV. ,,Maar op een of andere manier was dat niet het juiste om te doen", legt frontman Bill Kaulitz uit. Daarom nam de band zelf het heft in handen. ,,We dachten na over hoe ‘Monsun’ zou klinken als we het voor het eerst zouden opnemen in 2020. In een paar minuten was die beat er, en het klonk als een reis - precies zoals we het liedje altijd geïnterpreteerd hebben.”