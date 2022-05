Tom Cruise neemt helikopter naar première Top Gun: Maverick

met video ‘Amber Heard heeft posttrauma­ti­sche stressstoor­nis door mishande­ling Johnny Depp’

Volgens psycholoog Dawn Hughes kampt Amber Heard met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) als gevolg van fysiek en seksueel misbruik door haar ex-man Johnny Depp. Dat vertelde hij gisteravond in de rechtbank in Virginia tijdens de zaak die door de Pirates of the Caribbean-acteur is aangespannen tegen zijn ex.

4 mei