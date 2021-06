Tom Felton: van Harry Potters rivaal Draco tot Britse soldaat in De Slag om de Schelde

Meer criminelen dan ooit gepakt dankzij Opsporing Verzocht: ‘Hoe meer zendtijd, hoe veiliger ons land’

1 juni Via het programma Opsporing Verzocht zijn afgelopen jaar meer criminelen dan ooit opgepakt. Bij 372 zaken, waar de politie aandacht voor vroeg op televisie of online, leidde dat in bijna de helft van de gevallen tot een aanhouding. ,,Dit is hét bewijs dat we bestaansrecht hebben”, reageert presentatrice Anniko van Santen op de plannen van de NPO om de zendtijd van het misdaadprogramma in te korten.